Musée du Touage Visites en chansons Bellicourt

Hameau de Riqueval Bellicourt Aisne

Début : 2025-09-20 14:30:00

fin : 2025-09-20 16:30:00

2025-09-20

Cette année au Musée du Touage nous vous proposons une animation inédite pour les Journées Européennes du Patrimoine 2025 un concert (gratuit) de chants de marins et de mariniers le samedi 20 septembre à 14h30 et 16h30 !

Les Gabiers de La Lys, chorale de Merville, viendront interpréter leurs plus belles chansons sur le site de Riqueval (réservation conseillée).

Vous pourrez également, pour l’occasion, visiter librement et gratuitement le musée du Touage.

Si vous avez manqué la chorale du samedi, pas d’inquiétude, dimanche 21 septembre nous vous proposons des visites commentées à 14h30, 15h30 et 16h30 sur réservation (03.23.09.37.28).

Places limitées, réservation conseillées. 0 .

Hameau de Riqueval Bellicourt 02420 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 09 37 28

