Dissimulé dans le centre historique d’Aix-en-Provence, l’Hôtel Estienne de Saint-Jean, qui abrite le Musée du Vieil Aix vous ouvre ses portes et vous propose de découvrir ses œuvres. Présence d’un médiateur tout au long de la soirée.

Dans le cadre de la Nuit des Musées, décors et mobilier vous livrent leurs histoires. Alors, n’hésitez pas à pousser les lourdes portes en noyer et à emprunter l’escalier en ferronnerie du XVIIe siècle qui vous mènera jusqu’à la coupole du Baciccio et ses secrets.



● Aix, pierre à pierre.

A travers un jeu de l’oie revisité, partez à la découverte de la ville d’Aix de l’Antiquité jusqu’au XVIIIème siècle. En famille, entre amis, pour petits et grands à partir de 7 ans. Armés de dés, répondez correctement aux questions, défis et événements, prenez la place des bâtisseurs, des architectes et des artisans. Tout en s’amusant, ce jeu vous permettra de découvrir ou redécouvrir la ville.

Une partie à 19h30 et 21h sur réservation au 04 42 91 88 75/74 ou par mail à animationpavillon@mairie-aixenprovence. Les réservations seront prises jusqu’au vendredi 16 mai à 17h.

Durée : 45 mn / Nombre de joueurs : partie ouverte à 12 personnes (3 équipes de 4 personnes).



● Escalier de l’Hôtel de Chateaurenard.

Quand l’art du trompe l’œil se dévoile à nos yeux ! Découverte des peintures en trompe l’œil et du cycle iconographique conçu par Jean Daret en 1654 pour l’escalier de Châteaurenard, qui avait ébloui en son temps Louis XIV lors de son passage à Aix en Provence.

Seulement ouvert pour les médiations : Médiations à 19h45-20h45-21h45 sur réservation au 04 42 91 88 75/74 ou par mail à animationpavillon@mairie-aixenprovence. Les réservations seront prises jusqu’au vendredi 16 mai à 17h.



Les musées ne bénéficient pas d’accès PMR. .

Musée du Vieil Aix Hôtel Estienne de Saint-Jean 17 Rue Gaston de Saporta

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur animationpavillon@mairie-aixenprovence.frr

English :

Hidden away in the historic center of Aix-en-Provence, the Hôtel Estienne de Saint-Jean, home to the Musée du Vieil Aix, opens its doors and invites you to discover its works. A mediator will be on hand throughout the evening.

German :

Das im historischen Zentrum von Aix-en-Provence versteckte Hôtel Estienne de Saint-Jean, in dem das Musée du Vieil Aix untergebracht ist, öffnet seine Türen und lädt Sie ein, seine Werke zu entdecken. Ein Mediator wird den ganzen Abend über anwesend sein.

Italiano :

Nascosto nel centro storico di Aix-en-Provence, l’Hôtel Estienne de Saint-Jean, sede del Musée du Vieil Aix, vi apre le porte e vi invita a scoprire le sue opere. Un interprete sarà a disposizione per tutta la serata.

Espanol :

Escondido en el centro histórico de Aix-en-Provence, el Hôtel Estienne de Saint-Jean, sede del Musée du Vieil Aix, le abre sus puertas y le invita a descubrir sus obras. Un intérprete le acompañará durante toda la velada.

