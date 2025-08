Musée du village troglodytique de Louresse-Rochemenier Louresse-Rochemenier

Musée du village troglodytique de Louresse-Rochemenier Louresse-Rochemenier samedi 20 septembre 2025.

Musée du village troglodytique de Louresse-Rochemenier

14 rue du musée Louresse-Rochemenier Maine-et-Loire

Tarif : 5.1 – 5.1 – 5.1 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Le Musée troglo de Rochemenier présente deux anciennes fermes troglodytiques et une chapelle souterraine. Un parcours pour découvrir un mode de vie unique !

.

14 rue du musée Louresse-Rochemenier 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 18 15 visite@troglodyte.fr

English :

The Musée troglo de Rochemenier features two former troglodyte farms and an underground chapel. Discover a unique way of life!

German :

Das Troglo-Museum von Rochemenier zeigt zwei ehemalige Höhlenbauernhöfe und eine unterirdische Kapelle. Ein Rundgang, um eine einzigartige Lebensweise zu entdecken!

Italiano :

Il Museo del Troglo di Rochemenier ospita due ex fattorie troglodite e una cappella sotterranea. Scoprite uno stile di vita unico!

Espanol :

El Museo del Troglo de Rochemenier cuenta con dos antiguas granjas trogloditas y una capilla subterránea. ¡Descubra un modo de vida único!

L’événement Musée du village troglodytique de Louresse-Rochemenier Louresse-Rochemenier a été mis à jour le 2025-08-04 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME