Musée en travaux, musée en hors-les-murs ! / Journées européennes du Patrimoine Eglise Sainte Marie-Madeleine Lille

Musée en travaux, musée en hors-les-murs ! / Journées européennes du Patrimoine Eglise Sainte Marie-Madeleine Lille samedi 20 septembre 2025.

Musée en travaux, musée en hors-les-murs ! / Journées européennes du Patrimoine 20 et 21 septembre Eglise Sainte Marie-Madeleine Nord

Visites libres / Ateliers en continu

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

A l’occasion des Journées du Patrimoine, le Musée d’histoire naturelle, fermé pour travaux, sort de ses murs et pose ses valises dans l’église Sainte Marie-Madeleine.

—

Muséum en boite / Découvre les objets du Musée et son projet de rénovation

Pour tous – en continu

Dans ce joli décor, l’équipe du musée vous expliquera le chantier de rénovation et vous propose de découvrir la malle “Le Muséum en boîte”, remplie d’objets pédagogiques illustrant ses 4 collections !

Visite le Musée d’histoire naturelle ! / visite virtuelle commentée

Pour tous – en continu

Le Musée d’histoire naturelle vous manque depuis qu’il est fermé ? Pas de panique, venez le (re)visiter grâce à sa visite virtuelle ! Vous pourrez explorer ses galeries et vous émerveiller devant ses vitrines, avec en prime un médiateur du musée qui sera présent et qui répondra à toutes vos questions !

Amuse-toi avec la façade du musée ! / atelier créatif dessin et collage

Atelier Duo adulte/enfant (3 à 6 ans) – en continu (Durée de l’atelier : environ 30 min)

Amuse-toi à reconstituer la façade du musée, ancienne faculté des sciences, en replaçant son entrée et ses fenêtres au bon endroit ! Il ne manque plus qu’un beau ciel bleu, des arbres et le tour est joué ! L’occasion de partager un bon moment en famille.

Chaque enfant repart avec sa façade du musée sur un support A3 plié en 2.

—

Musée en travaux, musée en hors-les-murs ! / Journées européennes du Patrimoine

Samedi 20 et dimanche 21 septembre, de 14h à 18h

Lieu : Eglise Sainte Marie-Madeleine, Lille

Pour tous – en continu

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2025 : jep.lille.fr

Eglise Sainte Marie-Madeleine 27 rue du Pont Neuf 59800 Lille Lille 59043 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France

Dans un joli décor, investit par les objets du Musée, vous saurez tout du projet de rénovation du Musée, tout en (re)découvrant ses collections à travers une visite virtuelle et des ateliers ludiques.

TD – MHN / Ville de Lille