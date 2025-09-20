Musée en travaux, musée en hors-les-murs ! / Journées européennes du Patrimoine Lille

Musée en travaux, musée en hors-les-murs ! / Journées européennes du Patrimoine Lille samedi 20 septembre 2025.

Musée en travaux, musée en hors-les-murs ! / Journées européennes du Patrimoine

27 rue du Pont Neuf Lille Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Dans un joli décor, investi par les objets du Musée, vous saurez tout du projet de rénovation du Musée, tout en (re)découvrant ses collections à travers une visite virtuelle et des ateliers ludiques.

—

**Muséum en boite / Découvre les objets du Musée et son projet de rénovation**

Pour tous – en continu

Dans ce joli décor, l’équipe du musée vous expliquera le chantier de rénovation et vous propose de découvrir la malle “Le Muséum en boîte”, remplie d’objets pédagogiques illustrant ses 4 collections !

**Visite le Musée d’histoire naturelle ! / visite virtuelle commentée**

Pour tous – en continu

Le Musée d’histoire naturelle vous manque depuis qu’il est fermé ? Pas de panique, venez le (re)visiter grâce à sa visite virtuelle ! Vous pourrez explorer ses galeries et vous émerveiller devant ses vitrines, avec en prime un médiateur du musée qui sera présent et qui répondra à toutes vos questions !

**Amuse-toi avec la façade du musée ! / atelier créatif dessin et collage**

Atelier Duo adulte/enfant (3 à 6 ans) en continu (Durée de l’atelier environ 30 min)

Amuse-toi à reconstituer la façade du musée, ancienne faculté des sciences, en replaçant son entrée et ses fenêtres au bon endroit ! Il ne manque plus qu’un beau ciel bleu, des arbres et le tour est joué ! L’occasion de partager un bon moment en famille.

Chaque enfant repart avec sa façade du musée sur un support A3 plié en 2.

—

**Musée en travaux, musée en hors-les-murs ! / Journées européennes du Patrimoine**

**Samedi 20 et dimanche 21 septembre, de 14h à 18h**

**Lieu Eglise Sainte Marie-Madeleine, Lille**

**Pour tous – en continu**

_Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2025_

_**Pour accéder à la programmation complète de ces journées dédiée au patrimoine **_ [_**jep.lille.fr**_](https://www.lille.fr/Journees-europeennes-du-Patrimoine)

English :

In an attractive setting, filled with Museum objects, you’ll learn all about the Museum’s renovation project, while (re)discovering its collections through a virtual tour and fun workshops.

—

**Museum in a box / Discover the Museum’s objects and its renovation project** For all?

For all?

In this attractive setting, the museum team will explain the renovation project and invite you to discover the « Museum in a box » trunk, filled with educational objects illustrating its 4 collections!

**Visit the Museum of Natural History / virtual guided tour** For all?

Continuous

Do you miss the Museum of Natural History since it closed? Don’t panic, come and (re)visit it with our virtual tour! You can explore its galleries and marvel at its display cases, with the added bonus of a museum mediator on hand to answer all your questions!?

**Have fun with the museum’s facade? / creative drawing and collage workshop ** (in French)

Adult/Child duo workshop (3 to 6 years) ? continuous (duration: approx. 30 min.)

Have fun reconstructing the façade of the museum, formerly the Faculty of Science, by replacing the entrance and windows in the right place! All you need is a beautiful blue sky, some trees and you’re done! It’s a great opportunity for the whole family to enjoy together.

Each child leaves with his or her own museum facade on A3 paper folded in 2.

—

**Musée en travaux, musée en hors-les-murs! / European Heritage Days** *Saturday and Sunday, 21 May

*saturday, September 20 and Sunday, September 21, 2pm to 6pm** *Location: Eglise Sainte Marie-Madeleine

*location: Eglise Sainte Marie-Madeleine, Lille** *For all?

**For all? continuously**

as part of the European Heritage Days 2025_

_**For the full program of these heritage days:**_ [_**jep.lille.fr**_](https://www.lille.fr/Journees-europeennes-du-Patrimoine)

German :

In einem schönen Dekor, das von den Objekten des Museums eingenommen wird, erfahren Sie alles über das Renovierungsprojekt des Museums und können gleichzeitig seine Sammlungen durch einen virtuellen Besuch und spielerische Workshops (wieder-)entdecken.

—

**Museum in Schachteln / Entdecken Sie die Objekte des Museums und sein Renovierungsprojekt**

Für alle? durchgehend

In dieser schönen Umgebung erklärt Ihnen das Team des Museums die Renovierungsarbeiten und lädt Sie ein, den Koffer « Le Muséum en boîte » zu entdecken, der mit pädagogischen Objekten gefüllt ist, die die vier Sammlungen des Museums illustrieren!

**Besuchen Sie das Naturhistorische Museum / kommentierter virtueller Rundgang**

Für alle?? durchgehend

Vermissen Sie das Naturhistorische Museum, seit es geschlossen ist? Keine Panik, besuchen Sie es (wieder) mit einem virtuellen Rundgang! Sie können die Galerien erkunden und die Vitrinen bestaunen, während ein Museumspädagoge anwesend ist und alle Ihre Fragen beantwortet!

**Spiel mit der Fassade des Museums! / Kreativ-Workshop Zeichnen und Collage**

Workshop Duo Erwachsene/Kinder (3 bis 6 Jahre) ? durchgehend (Dauer des Workshops: ca. 30 Min.)

Du kannst die Fassade des Museums, der ehemaligen wissenschaftlichen Fakultät, rekonstruieren, indem du den Eingang und die Fenster an die richtige Stelle setzt! Jetzt fehlen nur noch ein blauer Himmel und ein paar Bäume, und schon kann es losgehen! Eine gute Gelegenheit für die ganze Familie.

Jedes Kind nimmt seine eigene Museumsfassade mit nach Hause, die auf einem DIN-A3-Blatt in der Mitte gefaltet ist.

—

**Museum im Umbau, Museum außerhalb der Mauern!

**Samstag, 20. und Sonntag, 21. September, von 14 bis 18 Uhr**

*ort: Kirche Sainte Marie-Madeleine, Lille****

*für alle … durchgehend****

im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes 2025_

um das vollständige Programm der Tage des Kulturerbes einzusehen:**_ [_**jep.lille.fr**_](https://www.lille.fr/Journees-europeennes-du-Patrimoine)

Italiano :

In un’ambientazione suggestiva, ricca di oggetti del Museo, è possibile conoscere il progetto di ristrutturazione del Museo e (ri)scoprire le sue collezioni attraverso un tour virtuale e divertenti laboratori.

—

**Museo in scatola / Scoprire gli oggetti del Museo e il suo progetto di ristrutturazione** Per tutti?

Continuo

In questa suggestiva cornice, l’équipe del museo illustrerà il progetto di ristrutturazione e vi inviterà a scoprire il Museo in Scatola, pieno di oggetti didattici che illustrano le sue 4 collezioni!

**Visita al Museo di Storia Naturale / visita guidata virtuale** Per tutti?

Per tutti? continuamente

Vi manca il Museo di Storia Naturale da quando è stato chiuso? Niente panico, venite a (ri)visitarlo con un tour virtuale! Potrete esplorare le gallerie e ammirare le vetrine, con il vantaggio di avere un mediatore museale a disposizione per rispondere a tutte le vostre domande!

**Divertitevi con la facciata del museo / laboratorio di disegno creativo e collage

Laboratorio in coppia adulto/bambino (3-6 anni) ? in corso (il laboratorio dura circa 30 minuti)

Divertitevi a ricostruire la facciata del museo, ex Facoltà di Scienze, sostituendo l’ingresso e le finestre al posto giusto! Manca solo un bel cielo azzurro e qualche albero, e il gioco è fatto! Manca solo un bel cielo azzurro, qualche albero e il gioco è fatto!

Ogni bambino torna a casa con la propria facciata del museo su un foglio A3 piegato in due.

—

*museo in costruzione, museo fuori dalle mura / Giornate europee del patrimonio** *Sabato e domenica

**Sabato 20 e domenica 21 settembre, dalle 14.00 alle 18.00**

*sede: Eglise Sainte Marie-Madeleine, Lille** *Per tutti?

**Per tutti? continuamente**

nell’ambito delle Giornate europee del patrimonio 2025_

per tutti i dettagli del programma di queste giornate del patrimonio:**_ [_**jep.lille.fr**_](https://www.lille.fr/Journees-europeennes-du-Patrimoine)

Espanol :

En un entorno atractivo, repleto de objetos del Museo, podrá informarse sobre el proyecto de renovación del Museo, al tiempo que (re)descubre sus colecciones a través de una visita virtual y de divertidos talleres.

—

**Museum in a Box / Descubra los objetos del Museo y su proyecto de renovación** ¿Para todos?

Continuo

En este atractivo marco, el equipo del museo le explicará el proyecto de renovación y le invitará a descubrir el Museo en una Caja, lleno de objetos didácticos que ilustran sus 4 colecciones

**Visita al Museo de Historia Natural / visita guiada virtual** ¿Para todos?

¿Para todos? continuamente

¿Echa de menos el Museo de Historia Natural desde que cerró? No se asuste, ¡venga a (re)visitarlo en una visita virtual! Podrá explorar sus galerías y admirar sus vitrinas, con la ventaja añadida de que un mediador del museo estará a su disposición para responder a todas sus preguntas

**Diviértase con la fachada del museo / taller de dibujo creativo y collage

Taller dúo adulto/niño (de 3 a 6 años) ? en curso (duración del taller: 30 min aprox.)

Diviértete reconstruyendo la fachada del museo, antigua Facultad de Ciencias, recolocando la entrada y las ventanas en el lugar adecuado Lo único que falta es un bonito cielo azul y algunos árboles, ¡y ya está! Lo único que te falta es un bonito cielo azul y algunos árboles, ¡y listo!

Cada niño se va a casa con su propia fachada del museo en una hoja A3 doblada en 2.

—

*museo en construcción, museo extramuros / Jornadas Europeas del Patrimonio** *Sábado y domingo

**Sábado 20 y domingo 21 de septiembre, de 14.00 a 18.00 horas**

*lugar: Eglise Sainte Marie-Madeleine, Lille** *¿Para todos?

**Para todos de forma continua

en el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio 2025_

para conocer el programa completo de estas Jornadas del Patrimonio:**_ [_**jep.lille.fr**_](https://www.lille.fr/Journees-europeennes-du-Patrimoine)

