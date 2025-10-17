Musée éphémère conçu et réalisé par les étudiant(e)s de première année dans le cadre de la semaine Expérimenter / Faire Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Clermont-Ferrand (ENSACF) Clermont-Ferrand

Musée éphémère conçu et réalisé par les étudiant(e)s de première année dans le cadre de la semaine Expérimenter / Faire Vendredi 17 octobre, 09h00 Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Clermont-Ferrand (ENSACF) Puy-de-Dôme

Début : 2025-10-17T09:00:00+01:00 – 2025-10-17T14:00:00+01:00

Fin : 2025-10-17T09:00:00+01:00 – 2025-10-17T14:00:00+01:00

Visite à destination des scolaires du Musée éphémère, conçu et réalisé par les étudiant(e)s de 1ère année, à partir de matériaux issus du règne végétal dans le cadre de la semaine Expérimenter / Faire de l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Clermont-Ferrand (ENSACF)

Cette semaine d’enseignement de projet dans le jardin de l’ENSACF est un temps :

> d’expérimentation sur les relations entre corps et espace

> de formalisation spatiale et structurelle à l’échelle 1, pour accueillir un petit groupe de personnes dans un espace peu anthropisé en contact avec les éléments (soleil, vent, précipitations…), un sol, des plantes et de petits animaux.

> de confrontation concrète au faire, par un temps offert au tâtonnement, par l’implication de chacun dans un travail collectif de construction, par l’engagement du corps, par la perception immédiate des forces et de la résistance des matériaux,

Ce projet donne l’occasion d’aborder de manière enjouée les expériences originelles de l’installation, de redécouvrir les émergences du sentiment d’habiter.

L’équipe enseignante et les étudiant.es, à l’occasion des Journées Nationales de l’Architecture, invitent les élèves à venir découvrir leur univers architectural .

L’organisation de ces visites est faite en partenariat avec Pixel[13] Art(s) / Architecture(s) / Territoire(s) dans le cadre de ses actions de sensibilisation au jeune Public

Équipe pédagogique

Enseignant(es) responsable(s) : Marie Hélène Gay-Charpin

Accompagnement ENSACF : Laetitia Belala, Alexandre Cubizolles, Alexis de La Taille, Guillaume Munné, Intervenants Extérieurs : Luc Blanchard, Catherine Guillot, Grégory Hitier, Thierry Robert

Autre(s) enseignant(es) : Clément Martin, Jean-Baptiste Viale, Manu Alba, Marc Brunier-Mestas, et enseignants de projet de L’UE 1.1a

Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Clermont-Ferrand (ENSACF) 85, rue du Docteur Bousquet – 63100 Clermont-Ferrand

©Marie-Hélène Gay-Charpin