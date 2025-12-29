Musée éphémère Exposition Dinosaures Parc des Expositions Marseille

Musée éphémère Exposition Dinosaures

Du samedi 21 au dimanche 22 février 2026 de 10h à 18h. Parc des Expositions 2 bd Rabatau Marseille Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-02-21 10:00:00

fin : 2026-02-22 18:00:00

2026-02-21

Après avoir triomphé à Paris et dans le monde entier, les créatures du fonds des âges arrivent dans votre ville pour un événement exceptionnel.Enfants

Bien plus qu’une exposition, le Musée Ephémère® est la seule production européenne qui organise de véritables live show avec des maquettes robotisées complètement autonomes.





Le Musée Ephémère® est une marque déposée, à ne confondre avec aucune autre exposition de dinosaures. Il s’agit d’un événement culturel vous plongeant dans une expérience unique, un authentique voyage de près de 70 millions d’années dans le passé, qui depuis plus de 5 ans fait l’unanimité du public français et européen. .

Parc des Expositions 2 bd Rabatau Marseille 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Having triumphed in Paris and around the world, the creatures from the depths of time arrive in your city for an exceptional event.

