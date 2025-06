Musée Exposition temporaire « Bientôt la liberté nous reviendra » Mutzig 1 juillet 2025 14:00

Le musée historique de la Ville vous rouvre ses portes pour l’été et accueille l’exposition temporaire “Bientôt la liberté nous reviendra” réalisée par le Centre Européen du Résistant Déporté.

“25 novembre 1944. Des soldats américains découvrent le premier camp de concentration sur le front ouest Natzweiler. A l’intérieur de l’enceinte barbelée, le silence est complet. Plus aucun déporté. Tous ont été évacués par les nazis.

Pour ces hommes à bout de forces, la libération n’est pas pour tout de suite. Pendant de longs et terribles mois, leur calvaire se poursuit au sein du camp de Natzweiler réimplanté de l’autre côté du Rhin.

L’exposition transfrontalière conçue par une équipe franco-allemande retrace l’histoire unique de cette double fin d’un camp de concentration. Elle donne la parole aux déportés, originaires de toute l’Europe, dans la plupart des cas rescapés des marches de la mort et du chaos.”

Vous pourrez également (re)découvrir la collection d’armes blanches et d’armes à feu dont le célèbre fusil Chassepot ainsi que de nombreux objets de l’antiquité au Moyen-Âge tel qu’un squelette de l’époque mérovingienne et un magnifique couvercle de sarcophage.

Du 1er Juillet au 31 Août, visite libre tous les mercredis, jeudis et vendredi de 14h à 17h ainsi que les dimanches 6 Juillet, 20 Juillet, 3 Août, 17 Août et 31 Août de 14h à 17h.

Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 70 55 musee@villedemutzig.fr

English :

The Musée historique de la Ville reopens its doors to you for the summer, and welcomes the temporary exhibition ?Bientôt la liberté nous reviendra? produced by the Centre Européen du Résistant Déporté.

German :

Das historische Stadtmuseum öffnet seine Türen für den Sommer wieder und beherbergt die Sonderausstellung « Bald wird die Freiheit zu uns zurückkehren », die vom Centre Européen du Résistant Déporté (Europäisches Zentrum des deportierten Widerstandskämpfers) zusammengestellt wurde.

Italiano :

Il Musée Historique de la Ville riapre le sue porte per l’estate con una mostra temporanea dal titolo Bientôt la liberté nous reviendra (La libertà tornerà presto), organizzata dal Centre Européen du Résistant Déporté (Centro europeo dei deportati della Resistenza).

Espanol :

El Musée Historique de la Ville reabre sus puertas este verano con una exposición temporal titulada Bientôt la liberté nous reviendra (Pronto volverá la libertad), organizada por el Centre Européen du Résistant Déporté (Centro Europeo de los Resistentes Deportados).

