MUSEE EXPOSITIONS TEMPORAIRES – MUSEE DU QUAI BRANLY – MUSEE DU QUAI BRANLY JACQUES CHIRAC Paris

MUSEE DU QUAI BRANLY – JACQUES CHIRAC37, Quai Branly – 75007 PARIS.Ce billet daté donne accès au musée, aux expositions temporaires et au jardin.Ouvert du mardi au dimanche : de 10h30 à 19h00, le jeudi jusqu’à 22h00.Gratuit pour tous le premier dimanche du mois.—Information relative à l’accès de l’exposition AMAZÔNIA Créations et futurs autochtones , du 30 septembre 2025 au 17 janvier 2026 :L’horaire choisi lors de l’achat de votre billet sera l’horaire d’accès à l’exposition AMAZÔNIA Créations et futurs autochtones , vous pourrez ensuite parcourir librement le plateau des collections et les autres expositions temporaires. —Information : ouvertures exceptionnellesDurant les vacances d’hiver de la zone A, B et C, le musée est ouvert tous les lundis, de 10h30 à 19h.—EXPOSITIONS EN COURS ET A VENIR :- MUSIKA AUTOMATIKAProjet lauréat de la résidence sonore 2024Du 13 mars 2025 au 26 février 2026Jusqu’au 22 février 2026, découvrez Musika Automatika de Junior Mvunzi dans la boîte musique du Plateau des collections. Une installation sonore et visuelle mêlant musique expérimentale, recyclage et archives sonores du musée pour une expérience immersive unique.- AMAZÔNIA Créations et futurs autochtonesDu 30 septembre 2025 au 17 janvier 2026—L’horaire choisi lors de l’achat de votre billet sera l’horaire d’accès à l’exposition AMAZÔNIA Créations et futurs autochtones , vous pourrez ensuite parcourir librement le plateau des collections et les autres expositions temporaires. —Sous le haut patronage deMonsieur Emmanuel MACRONPrésident de la République. Loin du cliché de la grande forêt vierge habitée de peuples figés dans le temps, cette exposition, entre art contemporain et collections historiques, met en lumière l’Amazonie du point de vue autochtone, un monde vibrant et ancré dans le présent, où coexistent une multitude d’entités, humaines et non-humaines.- HODA AFSHAR Performer l’invisibleDu 30 septembre 2025 au 25 janvier 2026À travers une œuvre à la fois poétique et engagée, Hoda Afshar interroge l’histoire des regards et repousse les limites de la photographie pour en faire un puissant outil de de révélation et de résistance.- LE FIL VOYAGEUR raconté par Sheila Hicks et Monique Lévi-StraussDu 30 septembre 2025 au 08 mars 2026Explorez la richesse des arts textiles à travers une rencontre inédite entre savoir-faire du monde andin et créations contemporaines, portée par deux femmes d’exception.- RONDÔNIA (comment je suis tombé amoureux d’une ligne)Du 07 octobre 2025 au 25 janvier 2026Avec Rondônia (comment je suis tombé amoureux d’une ligne), l’artiste belgo-brésilien Emilio Azevedo remonte le fil d’une histoire inscrite dans les paysages amazoniens. En suivant la trace d’une ancienne ligne télégraphique traversant l’Amazonie, il explore la manière dont les images, les cartes et les récits ont façonné un territoire, et les imaginaires qui l’accompagnent.- DRAGONSDu 18 novembre 2025 au 01 mars 20265000 ans d’histoires et de légendes des dragons d’Asie se révèlent à travers cette exposition conçue avec le Musée national du Palais de Taipei à Taïwan.Le dragon originaire de Chine n’est en rien la créature maléfique et cracheuse de feu désignée sous ce nom en Occident. Il incarne plutôt l’énergie vitale universelle et l’élément aquatique. La terre dépend de sa toute-puissance pour bénéficier des bienfaits du ciel.L’exposition Dragons présente une sélection exceptionnelle d’objets et oeuvres d’art, depuis les premiers dragons apparus sur les jades et bronzes antiques jusqu’aux formes populaires contemporaines, en passant par les arts impériaux.Le dragon, seigneur céleste, poursuit son envol. Après avoir été l’emblème de la toute-puissance des empereurs, il continue de relier la terre au ciel pour apporter force et prospérité aux hommes.

