Musée Fernand Léger – André Mare gratuit le 1er Novembre Musée Fernand Léger – André Mare Argentan

Informations pratiques

Argentan

Musée Fernand Léger – André Mare gratuit le 1er Novembre

Musée Fernand Léger – André Mare 6 rue de l’hôtel de ville Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-01 13:30:00

fin : 2026-11-01 17:00:00

Date(s) :

2026-11-01

Dernière chance !

Musée gratuit

Tous les 1er dimanches du mois, le Musée est gratuit. Profitez-en avant la fermeture hivernale ! Le Musée réouvrira ensuite en février 2027.

Tout public

Accès libre sans réservation.

Programme culturel complet à retrouver ici : www.terresdargentan.fr/prog-culturel .

Musée Fernand Léger – André Mare 6 rue de l’hôtel de ville Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 16 55 97 musee-leger-mare@argentan.fr

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English : Musée Fernand Léger – André Mare gratuit le 1er Novembre

L’événement Musée Fernand Léger – André Mare gratuit le 1er Novembre Argentan a été mis à jour le 2026-09-04 par Terres d’Argentan Intercom