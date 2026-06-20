Musée Fernand Léger – André Mare gratuit le 1er Novembre Musée Fernand Léger – André Mare Argentan
dimanche 1 novembre 2026 · Musée Fernand Léger - André Mare · Argentan
Informations pratiques
Argentan
Musée Fernand Léger – André Mare gratuit le 1er Novembre
Musée Fernand Léger – André Mare 6 rue de l’hôtel de ville Argentan Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-01 13:30:00
fin : 2026-11-01 17:00:00
Date(s) :
2026-11-01
Dernière chance !
Musée gratuit
Tous les 1er dimanches du mois, le Musée est gratuit. Profitez-en avant la fermeture hivernale ! Le Musée réouvrira ensuite en février 2027.
Tout public
Accès libre sans réservation.
Programme culturel complet à retrouver ici : www.terresdargentan.fr/prog-culturel .
Musée Fernand Léger – André Mare 6 rue de l’hôtel de ville Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 16 55 97 musee-leger-mare@argentan.fr
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English : Musée Fernand Léger – André Mare gratuit le 1er Novembre
L’événement Musée Fernand Léger – André Mare gratuit le 1er Novembre Argentan a été mis à jour le 2026-09-04 par Terres d’Argentan Intercom
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