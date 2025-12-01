Musée Forain de Patrice Bégnier, soirée de clotûre de l’exposition Musée du Papier Angoulême

Musée Forain de Patrice Bégnier, soirée de clotûre de l’exposition

Musée du Papier 134 rue de Bordeaux Angoulême Charente

Début : Vendredi 2025-12-26 19:00:00

fin : 2025-12-26 22:00:00

2025-12-26

Patrice Bégnier vous aura émerveillé avec ses façades d’immeubles en papier et ses montres plus réalistes les unes que les autres. Au cours de cette soirée, nous vous ferons découvrir une autre facette de son travail.

Musée du Papier 134 rue de Bordeaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 71 61 maam.angouleme@gmail.com

English :

Patrice Bégnier will have amazed you with his paper building facades and watches, each more realistic than the last. This evening, we’ll show you another facet of his work.

German :

Patrice Bégnier hat Sie mit seinen Gebäudefassaden aus Papier und seinen Uhren, von denen eine realistischer als die andere ist, in Staunen versetzt. An diesem Abend zeigen wir Ihnen eine andere Facette seiner Arbeit.

Italiano :

Patrice Bégnier vi avrà stupito con le sue facciate di edifici di carta e i suoi orologi, uno più realistico dell’altro. Questa sera vi mostreremo un altro aspetto del suo lavoro.

Espanol :

Patrice Bégnier le habrá asombrado con sus fachadas de edificios de papel y sus relojes, cada uno más realista que el anterior. Esta tarde, le mostraremos otra faceta de su trabajo.

