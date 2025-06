FÊTE DE LA MUSIQUE – Soirée 100% cambodgienne au Musée Guimet – Musée Guimet Paris 21 juin 2025

Voyage sonore, concerts et DJ sets : le musée Guimet et le Conseil économique, social et environnemental font danser Paris sur les sonorités asiatiques avec une programmation 100% cambodgienne pour la Fête de la musique !

À l’auditorium du musée pour une séance d’écoute inédite, sur son rooftop pour un DJ set ou place d’Iéna pour un grand concert devant le Conseil économique, social et environnemental, rendez-vous pour une soirée festive curatée par la plateforme engagée ASIAN CORE pour vibrer dans un cadre exceptionnel aux sons des DJs asiatiques.

Dès 15h30 : Voyage musical au Cambodge Renaissance sonore au Cambodge : des musiques traditionnelles aux musiques contemporaines Séance d’écoute commentée avec Renaud Brizard, ethnomusicologue Auditorium Jean-François Jarrige.

À partir de 17h : Soirée festive avec ASIAN CORE. Le musée Guimet invite les amateurs de musique électro à une soirée festive curatée par ASIAN CORE. Dès 17h, son rooftop avec vue sur la tour Eiffel s’animera avec le DJ set de Danisa avant que la place d’Iéna ne s’enflamme dès 19h au son de la nouvelle vague des DJs asiatiques Maggie Tra et EVK.

19h – 22h : Maggie Tra et EVK, DJ montantes de la scène techno prendront possession des platines

mêlant textures organiques, mécaniques et rythmes effrénés.

Leurs univers, aux mélodies envoûtantes et basses groovy, offrent une expérience immersive et intemporelle.

ASIAN CORE est une plateforme indépendante fondée en 2024 par Laetitia Muong. Elle documente, diffuse et célèbre les artistes FLINTA* asio-descendants dans les musiques alternatives à travers une base de données, une webradio et des événements. Pensée comme un espace de transmission et de curation, ASIAN CORE agit pour plus de représentations justes dans l’écosystème musical et culturel.

Le samedi 21 juin 2025

de 15h30 à 22h00

gratuit Tout public.

Musée Guimet 6 place d’Iéna 75016 Paris

Khmer Vibes, une Fête de la musique 100% cambodgienne co-organisée par le musée Guimet et le Conseil économique, social et environnemental.