Musée haut Musée bas Salle communale Guissény

Musée haut Musée bas

Salle communale Rue chanoine Rannou Guissény Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 15:00:00

fin : 2025-12-07 17:00:00

Date(s) :

2025-12-07

La compagnie Épicétou vous propose son spectacle Musée Haut, Musée Bas une pièce de Jean-Michel Ribes, mise en scène par Céline Sorin (de la Cie Sumak).

Un conservateur terrorisé par les plantes vertes, une mère plastifiée pour être exposée, une voiture disparue au parking Rembrandt, un passager clandestin dans l’art premier, Picasso, Gauguin, ils sont tous là dans ce petit monde qui ressemble au grand, dans ce musée pas si imaginaire que ça, valsant la comédie humaine jusqu’au burlesque. .

Jauge limitée, réservation conseillée. .

Salle communale Rue chanoine Rannou Guissény 29880 Finistère Bretagne +33 6 08 55 13 10

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Musée haut Musée bas Guissény a été mis à jour le 2025-11-22 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne