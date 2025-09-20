Musée Hugues de Payns JEP 2025 Payns

Musée Hugues de Payns JEP 2025 Payns samedi 20 septembre 2025.

10 voie Riot Payns Aube

Tarif : 0 – 0 – 0 Eur
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-21 17:00:00

2025-09-20

>> Visite libre
Samedi et dimanche 14h-17h00

>> Projection Hugues de Payns le Premier Templier
Samedi et dimanche 14h-17h00 (durée 20 mn) 10  .

10 voie Riot Payns 10600 Aube Grand Est +33 3 25 73 69 21  museehuguesdepayns@gmail.com

