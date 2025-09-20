Musée Hugues de Payns JEP 2025 Payns
Musée Hugues de Payns JEP 2025 Payns samedi 20 septembre 2025.
Musée Hugues de Payns JEP 2025
10 voie Riot Payns Aube
Tarif : 0 – 0 – 0 Eur
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-21 17:00:00
Date(s) :
2025-09-20
>> Visite libre
Samedi et dimanche 14h-17h00
>> Projection Hugues de Payns le Premier Templier
Samedi et dimanche 14h-17h00 (durée 20 mn) 10 .
10 voie Riot Payns 10600 Aube Grand Est +33 3 25 73 69 21 museehuguesdepayns@gmail.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Musée Hugues de Payns JEP 2025 Payns a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme Troyes la Champagne