Le Festival Lyrique de Paris, de retour au musée Jacquemart-André – Musée Jacquemart-André Paris, 3 juillet 2025, Paris.

Opera a Palazzo et le musée Jacquemart-André s’associent pour créer la première édition du festival Lyrique de Paris : quatre soirées inédites dans un cadre majestueux. Du 3 au 12 juillet 2025, les plus grands airs d’opéra, interprétés par des artistes de renommée nationale et internationale, résonneront dans les salons historiques de l’hôtel particulier. Le format intimiste de ces soirées a été pensé pour charmer aussi bien les néophytes que les initiés.

Quatre soirées autour des grandes scènes de l’opéra

Chaque concert explore un pan du répertoire lyrique en le reliant à une thématique forte. Loin de se limiter à une succession d’airs, les soirées sont conçues comme de véritables récits dramatiques, où se répondent différentes époques, esthétiques et sensibilités.

Jeudi 3 juillet – Portraits de femmes

En écho à l’exposition Artémisia, Héroïne de l’Art, cette soirée célèbre les figures féminines emblématiques de l’opéra, versant « femmes de caractère » ! De l’irrésistible Carmen à l’espiègle Suzanna des Noces de Figaro en passant par les séductrices de Gershwin, les femmes comme la compositrices Augusta Holmès ont parfois le beau rôle. Tombez sous leur charme au cours de ce voyage musical intense et envoûtant.

Avec : Aurélie Loilier, Sophie Pondjiclis, Marc Souchet, et Katia Weimann.

Samedi 5 juillet – Les grandes scènes d’amour de l’opéra italien

De Rigoletto à Norma, en passant par La Bohème et L’élixir d’amour, revivez les plus belles histoires d’amour du répertoire lyrique italien. Les artistes, à quelques mètres de vous, font vibrer chaque note et dans leur regard tous les serments d’amour semblent nous être adressés. Une soirée où amours tragiques et promesses éternelles se mêlent dans un tourbillon de musique et d’émotions.

Avec : Armelle Khourdoïan, Yu Shao, Benoît Gadel, et Yuko Osawa.

Jeudi 10 juillet – Les grands airs d’opéra de Mozart

La Flûte enchantée, Les noces de Figaro, Zaïde, Don Giovanni, Così fan tutte… Autant de chefs-d’œuvre intemporels où se mêlent éclats de rire et échanges passionnés.

Avec une proximité unique avec les artistes, chaque note prend une nouvelle dimension, chaque aria devient un moment unique. Une immersion parfaite au cœur du génie mozartien, accessible aussi bien aux connaisseurs qu’aux curieux.

Avec : Emilie Rose Bry, Yu Shao, Marc Souchet, et Katia Weimann.

Samedi 12 juillet – Les grands airs de l’opéra français

De la puissance dramatique de Carmen et des Pêcheurs de perles à l’élégance raffinée de Roméo et Juliette, en passant par l’exubérance des Contes d’Hoffmann et la délicatesse envoûtante de Lakmé, cette soirée est un véritable voyage dans l’excellence lyrique française.

Avec : Armelle Khourdoïan, Séraphine Cotrez, Yu Shao, Benoît Gadel, et Yuko Osawa.

Les artistes

Les artistes du festival comptent parmi les voix prometteuses de leur génération et se sont produits sur des scènes telles que La Scala, l’Opéra national de Paris, le Teatro Colón de Buenos Aires ou le Festival d’Aix-en-Provence. Tous partagent une même exigence de qualité musicale et un goût pour les formats intimes proposés par Opera a Palazzo depuis plusieurs années.

Parmi eux :

Emilie Rose Bry, voix brillante à la double culture franco-américaine, soliste au Theater an der Wien, au Liceu de Barcelone ou au Teatro Colón.

Armelle Khourdoïan, ancien membre de l’Atelier Lyrique de l’Opéra national de Paris, déjà engagée aux chorégies d’Orange.

Aurélie Loilier, soprano lyrique révélée par son enregistrement d’Augusta Holmès, régulièrement à l’affiche des scènes françaises et internationales.

Sophie Pondjiclis, mezzo-soprano à la carrière internationale (Paris, Berlin, Vienne, Genève), Chevalier des Arts et Lettres.

Séraphine Cotrez, mezzo montante du circuit lyrique européen, elle a chanté avec René Jacobs, au CNSM de Lyon et à Montpellier.

Yu Shao, ténor formé au Conservatoire de Shanghai et à la Chapelle musicale Reine Elisabeth, remarqué à l’Opéra-Comique, à l’Opéra national de Paris et au Festival d’Aix-en-Provence.

Benoît Gadel, baryton qui excelle dans le répertoire classique, baroque et romantique, récemment applaudi dans Don Giovanni et La Traviata.

Marc Souchet, baryton puissant sollicité pour les grands rôles verdiens et pucciniens, souvent applaudi au festival Opéra en plein air.

Yuko Osawa et Katia Weimann, cheffes de chant reconnues, toutes deux lauréates de la Fondation Royaumont, accompagnatrices de solistes de renom.

Déroulé de la soirée

19h30 : ouverture des portes ;

20h00 : première partie du spectacle ;

20h45 : entracte – champagne & visite libre ;

21h15 : deuxième partie ;

22h00 : fin du concert ;

22h30 : fermeture du musée.

Le samedi 12 juillet 2025

de 19h30 à 22h30

Le jeudi 10 juillet 2025

de 19h30 à 22h30

Le samedi 05 juillet 2025

de 19h30 à 22h30

Le jeudi 03 juillet 2025

de 19h30 à 22h30

payant

Tarifs :

Catégorie 1 (deux premiers rangs) : 170 €

Catégorie 2 : 140 €

Catégorie debout au balcon : 38 €

Pass 4 jours :

Catégorie 1 (deux premiers rangs) : 640 €

Catégorie 2 ( du rang 3 au 5) : 520 €

Catégorie debout au balcon : 140 €

Public jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-07-03T22:30:00+02:00

2025-07-03T20:30:00+02:00_2025-07-03T23:30:00+02:00;2025-07-05T20:30:00+02:00_2025-07-05T23:30:00+02:00;2025-07-10T20:30:00+02:00_2025-07-10T23:30:00+02:00;2025-07-12T20:30:00+02:00_2025-07-12T23:30:00+02:00

fin : 2025-07-13T01:30:00+02:00

Musée Jacquemart-André 158 Boulevard Haussmann 75008 Paris

https://opera-palazzo.com/ +33184175938 contact@opera-palazzo.com https://www.facebook.com/operapalazzo https://www.facebook.com/operapalazzo

Opera a Palazzo et le musée Jacquemart-André présentent le Festival Lyrique de Paris. Au programme : 4 soirées d’opéra en immersion dans les salons du musée pour un rendez-vous entre l’histoire de l’art et le chant lyrique !