Musée Joseph-Fortuné Layraud Journées européennes du Patrimoine La Roche-sur-le-Buis

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Les objets d’autrefois exposés au musée Joseph-Fortuné Layraud illustrent une chronique constituée de lettres fictives, écrites au fil des saisons, par Flavien, jeune adolescent en convalescence chez ses grands-parents à La Roche sur le Buis vers 1920.

Le village La Roche-sur-le-Buis 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

The objects on display at the Joseph-Fortuné Layraud Museum illustrate a chronicle made up of fictitious letters, written over the seasons, by Flavien, a young teenager convalescing with his grandparents in La Roche sur le Buis around 1920.

German :

Die im Museum Joseph-Fortuné Layraud ausgestellten Gegenstände aus früheren Zeiten illustrieren eine Chronik, die aus fiktiven Briefen besteht, die Flavien, ein junger Teenager, der sich um 1920 bei seinen Großeltern in La Roche sur le Buis erholte, im Laufe der Jahreszeiten schrieb.

Italiano :

Gli oggetti esposti al Museo Joseph-Fortuné Layraud illustrano una cronaca fatta di lettere fittizie scritte nel corso delle stagioni da Flavien, un giovane adolescente in convalescenza dai nonni a La Roche sur le Buis intorno al 1920.

Espanol :

Los objetos expuestos en el Museo Joseph-Fortuné Layraud ilustran una crónica compuesta de cartas ficticias escritas a lo largo de las estaciones por Flavien, un joven adolescente convaleciente con sus abuelos en La Roche sur le Buis hacia 1920.

