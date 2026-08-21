AGENDA · Orliac-de-Bar
Musée La Forge de Charles Orliac-de-Bar
dimanche 6 septembre 2026 · Orliac-de-Bar
Informations pratiques
Orliac-de-Bar
Musée La Forge de Charles
Le Bourg Orliac-de-Bar Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 10:00:00
fin : 2026-09-06 12:00:00
Date(s) :
2026-09-06
Eposition de voitures anciennes démonstration de forge (gratui) .
Le Bourg Orliac-de-Bar 19390 Corrèze Nouvelle-Aquitaine laforgedecharles@gmail.com
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English : Musée La Forge de Charles
L’événement Musée La Forge de Charles Orliac-de-Bar a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme des Contrées Vertes