Informations pratiques

Orliac-de-Bar

Musée La Forge de Charles

Le Bourg Orliac-de-Bar Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 10:00:00

fin : 2026-09-06 12:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Eposition de voitures anciennes démonstration de forge (gratui) .

Le Bourg Orliac-de-Bar 19390 Corrèze Nouvelle-Aquitaine laforgedecharles@gmail.com

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English : Musée La Forge de Charles

L’événement Musée La Forge de Charles Orliac-de-Bar a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme des Contrées Vertes