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AGENDA · Orliac-de-Bar

Musée La Forge de Charles Orliac-de-Bar

dimanche 6 septembre 2026 · Orliac-de-Bar

Musée La Forge de Charles Orliac-de-Bar

Informations pratiques

Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Le Bourg
Ville
19390 Orliac-de-Bar
Département
Corrèze
Tarif
Gratuit

Orliac-de-Bar

Musée La Forge de Charles

Le Bourg Orliac-de-Bar Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 10:00:00
fin : 2026-09-06 12:00:00

Date(s) :
2026-09-06

Eposition de voitures anciennes démonstration de forge (gratui)   .

Le Bourg Orliac-de-Bar 19390 Corrèze Nouvelle-Aquitaine   laforgedecharles@gmail.com

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English : Musée La Forge de Charles

L’événement Musée La Forge de Charles Orliac-de-Bar a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme des Contrées Vertes