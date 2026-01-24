Musée L’Abbaye Atelier À la recherche des animaux de la rivière Place de l’Hotel de Ville Mauléon

Musée L’Abbaye Atelier À la recherche des animaux de la rivière

Place de l’Hotel de Ville Musée Mauléon Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18

Atelier: À la recherche des animaux de la rivière.

Explore l’exposition du musée lors de ce jeu de piste et apprends-en plus, sur les habitants de nos rivières.

À partir de 6 ans, sur réservation. .

Place de l’Hotel de Ville Musée Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 74 32 24 musees@agglo2b.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Musée L’Abbaye Atelier À la recherche des animaux de la rivière

L’événement Musée L’Abbaye Atelier À la recherche des animaux de la rivière Mauléon a été mis à jour le 2026-01-22 par OT Bocage Bressuirais