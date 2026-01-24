Musée L’Abbaye Atelier Peinture sur verre Place de l’Hotel de Ville Mauléon

Musée L’Abbaye Atelier Peinture sur verre

Place de l’Hotel de Ville Musée Mauléon Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-13 2026-02-20

Petits et grands, partez à la découverte des collections du musée avec des ateliers créatifs. Après la visite du musée,

réalisez votre propre œuvre et rapportez-la chez vous.

Pars à la découverte de la lanterne magique du musée, puis laisse parler ta créativité en réalisant un bougeoir coloré grâce à la peinture sur verre.

Enfant à partir de 8 ans, sur réservation. .

Place de l’Hotel de Ville Musée Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 74 32 24 musees@agglo2b.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Musée L’Abbaye Atelier Peinture sur verre

L’événement Musée L’Abbaye Atelier Peinture sur verre Mauléon a été mis à jour le 2026-01-22 par OT Bocage Bressuirais