Musée L’Abbaye Exposition: Castors, loutrons & cie Place de l’Hotel de Ville Mauléon

Début : 2026-02-07

fin : 2026-05-31

Exposition: Castors, loutrons & cie.

Venez à la rencontre des animaux discrets et attachants qui peuplent nos rivières, comme les loutres et les castors, à travers une exposition photographique de Stéphane Raimond et Rémi Masson.

Des films, des éléments de collections naturelles et des interventions du service des milieux aquatiques de l’Agglomération du Bocage Bressuirais vous invitent à en apprendre plus sur la vie secrète de nos cours d’eau. .

