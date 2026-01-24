Musée L’Abbaye Quizz Qui connaît mieux la rivière ? Place de l’Hotel de Ville Mauléon
Musée L’Abbaye Quizz Qui connaît mieux la rivière ?
2026-02-11
Quizz Qui connaît mieux la rivière ?
Répondez en famille à des questions amusantes et surprenantes sur les animaux qui peuplent nos cours d’eau et découvrez leurs secrets au fil de l’exposition. .
Place de l’Hotel de Ville Musée Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 74 32 24 musees@agglo2b.fr
