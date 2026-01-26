Musée L’Abbaye Visite guidée Au coeur des rivières Place de l’Hotel de Ville Mauléon

Musée L’Abbaye Visite guidée Au coeur des rivières

Place de l’Hotel de Ville Musée Mauléon Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11 2026-02-25 2026-05-06

Venez découvrir l’exposition “Castors, loutrons et Cie” à travers le regard de Guillaume Koch, Vanina Sechet et Manon Chauvelier, du service Milieux aquatiques de l’Agglomération du Bocage Bressuirais. Une invitation à en apprendre plus sur la rivière, ses équilibres et les espèces qui y trouvent refuge. .

Place de l’Hotel de Ville Musée Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 74 32 24 musees@agglo2b.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Musée L’Abbaye Visite guidée Au coeur des rivières

L’événement Musée L’Abbaye Visite guidée Au coeur des rivières Mauléon a été mis à jour le 2026-01-23 par OT Bocage Bressuirais