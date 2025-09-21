Musée Le Passé Simple JEP 2025 Crésantignes

Musée Le Passé Simple JEP 2025

Musée Le Passé Simple JEP 2025 Crésantignes dimanche 21 septembre 2025.

Musée Le Passé Simple JEP 2025

42 rue Principale Crésantignes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 14:00:00
fin : 2025-09-21 17:00:00

Date(s) :
2025-09-21

Pour remonter le couloir du temps jadis, il vous suffit de pousser la porte de ce musée au charme intimiste où sont réunis les objets du quotidien de nos arrière-grands-parents.
Le musée devient au fil du temps, un véritable rêve de collectionneur !   .

42 rue Principale Crésantignes 10320 Aube Grand Est +33 3 25 73 48 64  mairie.cresantignes@wanadoo.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Musée Le Passé Simple JEP 2025 Crésantignes a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme Troyes la Champagne