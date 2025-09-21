Musée Le Passé Simple JEP 2025 Crésantignes
Musée Le Passé Simple JEP 2025 Crésantignes dimanche 21 septembre 2025.
42 rue Principale Crésantignes Aube
Début : 2025-09-21 14:00:00
fin : 2025-09-21 17:00:00
2025-09-21
Pour remonter le couloir du temps jadis, il vous suffit de pousser la porte de ce musée au charme intimiste où sont réunis les objets du quotidien de nos arrière-grands-parents.
Le musée devient au fil du temps, un véritable rêve de collectionneur ! .
42 rue Principale Crésantignes 10320 Aube Grand Est +33 3 25 73 48 64 mairie.cresantignes@wanadoo.fr
