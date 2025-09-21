Musée Le Passé Simple JEP 2025 Crésantignes

Musée Le Passé Simple JEP 2025 Crésantignes dimanche 21 septembre 2025.

Musée Le Passé Simple JEP 2025

42 rue Principale Crésantignes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

Date(s) :

2025-09-21

Pour remonter le couloir du temps jadis, il vous suffit de pousser la porte de ce musée au charme intimiste où sont réunis les objets du quotidien de nos arrière-grands-parents.

Le musée devient au fil du temps, un véritable rêve de collectionneur ! .

42 rue Principale Crésantignes 10320 Aube Grand Est +33 3 25 73 48 64 mairie.cresantignes@wanadoo.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Musée Le Passé Simple JEP 2025 Crésantignes a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme Troyes la Champagne