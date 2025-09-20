Musée Mémoire 39-45 Musée Mémoire de Calais Calais

Si vous venez en groupe merci de prendre contact, (dernière admission 17h15)

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

En ce week-end où le patrimoine est à l’honneur, nous vous invitons à venir (re)découvrir le musée mémoire situé au cœur du Parc Saint-Pierre. Dans ce blockhaus en béton armé, long de 94 mètres, se cache un pan de l’histoire de notre ville, le centre de transmission téléphonique pour la marine de guerre allemande. Les affiches, les inscriptions au mur, les photographies, les uniformes et autres objets vous replongent dans un conflit qui a marqué la ville et les habitants.

Musée Mémoire de Calais Parc Saint Pierre – 62100 Calais

