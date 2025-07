Musée Mobile (MuMo) La Loupe La Loupe

Place de l’Hôtel de Ville La Loupe Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-07-31 13:00:00

fin : 2025-07-31 14:00:00

2025-07-31 2025-08-01

Le Musée Mobile, dit MuMo, fait escale à La Loupe !!

Le MuMo, c’est un camion musée qui abrite des œuvres du Centre national d’art moderne et contemporain de Paris, dit Beaubourg. Il fait voyager l’art de villages en villages.

Inscriptions obligatoires auprès de la médiathèque 02 37 29 94 37.

MuMo x Centre Pompidou présente une exposition intitulée En Voyage œuvres contemporaines, peintures, collages, photographies, sculptures, ce qui représente en tout 25 œuvres.

Une expérience unique avec :

Une exposition qui vous emmène loin… sans quitter La Loupe !

Et un musée qui vient à vous !

En dehors des horaires de visite des particuliers, des visites de groupes avec ateliers sont organisées le jeudi de 9h à 10h15 et le vendredi de 14h à 15h15.

Accès PMR. Enfants & adultes. .

Place de l’Hôtel de Ville La Loupe 28240 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 29 94 37

English :

The Mobile Museum, known as MuMo, makes a stop at La Loupe!

The MuMo is a museum truck housing works from the Centre national d?art moderne et contemporain de Paris, also known as Beaubourg. It takes art from village to village.

Registration required at the media library 02 37 29 94 37.

German :

Das Mobile Museum, genannt MuMo, macht in La Loupe Station!!!

Das MuMo ist ein Museumswagen, der Kunstwerke aus dem Centre national d’art moderne et contemporain in Paris, genannt Beaubourg, beherbergt. Er nimmt die Kunst mit auf eine Reise von Dorf zu Dorf.

Anmeldung erforderlich bei der Medi

Italiano :

Il Museo Mobile, o MuMo, fa tappa a La Loupe!

Il MuMo è un camion museo che ospita le opere del Centre national d’art moderne et contemporain de Paris, noto come Beaubourg. Porta l’arte di villaggio in villaggio.

Si prega di registrarsi presso la mediateca al numero 02 37 29 94 37.

Espanol :

El Museo Móvil, o MuMo, ¡hace una parada en La Loupe!

El MuMo es un camión-museo que alberga obras del Centro Nacional de Arte Moderno y Contemporáneo de París, conocido como Beaubourg. Lleva el arte de pueblo en pueblo.

Inscríbase en la mediateca llamando al 02 37 29 94 37.

