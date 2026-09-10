Informations pratiques

Vorey

Musée mobile : Mum’Orsay

Place des Moulettes Vorey Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-20

fin : 2026-10-21

Date(s) :

2026-10-20

À partir d’octobre 2026, les collections du musée d’Orsay, connu dans le monde entier pour ses chefs-d’œuvre impressionnistes, seront présentées à bord d’un musée mobile qui sillonnera l’Auvergne durant 12 semaines.

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Place des Moulettes Vorey 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 01 15 21 embarcadere@vorey.fr

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English :

%C0 Starting in October 2026, the collections of the Musée d’Orsay, known worldwide for its Impressionist masterpieces, will be displayed aboard a traveling museum that will crisscross the Auvergne region for 12 weeks.

L’événement Musée mobile : Mum’Orsay Vorey a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay