Musée mobile : Mum’Orsay Vorey
mardi 20 octobre 2026 · Vorey
Informations pratiques
Vorey
Musée mobile : Mum’Orsay
Place des Moulettes Vorey Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20
fin : 2026-10-21
Date(s) :
2026-10-20
À partir d’octobre 2026, les collections du musée d’Orsay, connu dans le monde entier pour ses chefs-d’œuvre impressionnistes, seront présentées à bord d’un musée mobile qui sillonnera l’Auvergne durant 12 semaines.
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Place des Moulettes Vorey 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 01 15 21 embarcadere@vorey.fr
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English :
%C0 Starting in October 2026, the collections of the Musée d’Orsay, known worldwide for its Impressionist masterpieces, will be displayed aboard a traveling museum that will crisscross the Auvergne region for 12 weeks.
L’événement Musée mobile : Mum’Orsay Vorey a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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