MUSEE MOBILE musée de l’Arsenal Soissons

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

le Musée Mobile (MuMo) fait son grand retour à Soissons !

Proposant une exposition itinérante intitulée « ça carbure! », réalisée en lien avec le Frac Grand Large – Hauts-de-France et le Frac Picardie – Hauts-de-France, sa présence sera l’occasion de découvrir des œuvres inédites dans un endroit insolite puisque ce musée itinérant sera installé devant le muséede l’Arsenal !

Une belle opportunité de s’initier à l’art contemporain.

Le MuMo sera ouvert au public le mercredi 17 septembre de 16h30 à 18h, ainsi que le samedi 20 septembre à l’occasion des Journées du Patrimoine, de 10h30 à 12h et de 14h à 17h30.

N’hésitez pas à passer y faire un tour

musée de l’Arsenal 11 rue St Jean 02200 Soissons Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France 03 23 59 91 20 http://soissons.fr L’Arsenal Saint-Jean, musée d’art contemporain et espace d’expositions temporaires, oeuvre à la promotion de la création contemporaine depuis 1995, date de son ouverture au public. Inscrit à ce titre dans le paysage muséal départemental et régional, cet établissement incarne le visage contemporain des musées de Soissons. Avec près de 400 eouvres inventoriées, Soissons possède l’un des principaux fonds d’art contemporain de la Région Hauts-de-France et développe de nombreux projets d’expositions avec le FRAC Picardie.

