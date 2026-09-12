MUSÉE MUNICIPAL JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Frontignan

Informations pratiques

Frontignan

MUSÉE MUNICIPAL JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

4B Rue Député Lucien Salette Frontignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-18

Le Musée Municipal de Frontignan propose pour les JEP 2026 l’exposition Du grain doré au divin nectar l’AOP Muscat, 90 ans de passion — visites libres et guidées avec dégustation, visite-jeux en famille et conférence Wikipedia les vendredi et samedi.

Le Musée Municipal de Frontignan propose pour les JEP 2026 l’exposition Du grain doré au divin nectar l’AOP Muscat, 90 ans de passion — visites libres et guidées avec dégustation, visite-jeux en famille et conférence Wikipedia les vendredi et samedi.

Au programme

Vendredi 18 septembre

– 10h|12h / 14h|18h Visite libre. Exposition Du grain doré au divin nectar l’AOP Muscat, 90 ans de passion

– 14h|16h Visite guidée Patrimoine et Wikipedia avec la médiathèque Montaigne et les archives municipales de Frontignan (sur réservation à la médiathèque 04 99 57 85 00)

Samedi 19 septembre

– 10h|12h / 14h|18h Visite libre. Exposition Du grain doré au divin nectar l’AOP Muscat, 90 ans de passion

– 11h et 18h Visite guidée de l’exposition suivie d’une dégustation (public adulte) (sur réservation 04 67 18 54 92 ou culture@frontignan.fr)

– 14h30 : Muscat et méninges — visite-jeux en famille autour de l’exposition (sur réservation 04 67 18 54 92 ou culture@frontignan.fr)

Dimanche 20 septembre

– 10h|12h / 14h|18h Visite libre. Exposition Du grain doré au divin nectar l’AOP Muscat, 90 ans de passion

– 10h et 11h Visites guidées de l’exposition, suivies d’une dégustation (public adulte) (sur réservation 04 67 18 54 92 ou culture@frontignan.fr) .

4B Rue Député Lucien Salette Frontignan 34110 Hérault Occitanie +33 4 67 18 54 92 culture@frontignan.fr

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English :

For the 2026 European Heritage Days, the Frontignan Municipal Museum is presenting the exhibition From Golden Grapes to Divine Nectar: The Muscat AOP, 90 Years of Passion ? Self-guided and guided tours with tastings, family-friendly interactive tours, and a Wikipedia lecture on Friday and Saturday.

L’événement MUSÉE MUNICIPAL JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Frontignan a été mis à jour le 2026-08-31 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau