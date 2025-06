Ciné-conférence : Anita Conti, la Dame de la mer Musée national de la Marine Paris 5 juillet 2025

À l’occasion de la double exposition photo consacrée à l’univers fascinant de la mer et de ses travailleurs du XIXe siècle à nos jours, le musée national de la Marine invite le public à découvrir ou re-découvrir l’œuvre d’Anita Conti, figure emblématique de l’exploration maritime, écrivaine, photographe et cinéaste, aujourd’hui considérée comme une précurseur de l’écologie maritime.

Après un dialogue sur l’œuvre photographique et cinématographique d’Anita Conti, le musée projettera le documentaire de Louise Hémon Voyage de documentation de Madame Anita Conti.

Première femme océanographe française à pénétrer le monde fermé des marins, Anita Conti embarque en 1952 sur un chalutier pour partager la dure vie des pêcheurs de morue en Atlantique. Seule avec sa caméra, ses appareils photo et 60 hommes durant six mois. Partant de ses images, d’extraits lus de ses journaux de bord et d’archives audio de sa voix, le film dessine le portrait de cette femme pionnière qui avait pressenti la nécessité de la protection des océans.

Le samedi 05 juillet 2025

de 17h00 à 19h00

payant

5€ tarif plein / 3€ réduit

Public jeunes et adultes.

Musée national de la Marine 17 Place du Trocadéro 75016 Paris

