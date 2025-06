Masterclass de photographes : Jean Gaumy, Olivier Mériel et Emmanuel Ortiz Musée national de la Marine Paris 3 juillet 2025

À l’occasion de la double exposition photo consacrée à l’univers fascinant de la mer et de ses travailleurs du XIXe siècle à nos jours, le musée national de la Marine invite le public à échanger avec trois grands photographes : Jean Gaumy, à qui le musée consacre une première grande rétrospective sur le thème maritime dans l’exposition « Jean Gaumy et la mer », et Olivier Mériel et Emmanuel Ortiz, présents au côté d’autres photographes dans l’exposition « La pêche au-delà du cliché, inédits de la collection».

La rencontre sera suivie d’une séance de dédicaces.

Jean Gaumy et la mer

L’exposition « Jean Gaumy et la mer » met en lumière le travail d’une figure majeure de la photographie contemporaine, membre de l’agence Magnum Photos, de l’Académie des beaux-arts et peintre officiel de la Marine. Première grande exposition de photographies maritimes de Jean Gaumy, elle présente un ensemble de plus 140 tirages issus de la collection de la Médiathèque du patrimoine et de la photographie.

La pêche au-delà du cliché, inédits de la collection

L’exposition « La pêche au-delà du cliché, inédits de la collection » révèle la manière dont la mer et les communautés de pêcheurs ont été perçues par les photographes du milieu du XIXe siècle au début du XXIe siècle, à travers près de 130 pièces issues de la collection du musée, dont certaines présentées au public pour la première fois.

Le jeudi 03 juillet 2025

de 19h00 à 20h30

gratuit

Entrée libre et gratuite sur réservation.

Public jeunes et adultes.

Musée national de la Marine 17 Place du Trocadéro 75016 Paris

Pour tout savoir sur les coulisses d’un reportage en pleine mer, venez à la rencontre de trois grands photographes ayant immortalisé le monde de la mer et de ses travailleurs.