Soirée d’été pour les familles au musée Delacroix Musée national Eugène-Delacroix Paris 7 juillet 2025

Essayez-vous à l’art de l’origami avec vos enfants et Harumi du Quartier Japon, en vous inspirant des fleurs du jardin de Delacroix et repartez avec vos plus beaux pliages.

Retrouvez la poétesse Josiane Asmane pour une performance unique dans le salon du musée. Face au tableau Femmes d’Alger dans leur appartement peint par Fantin-Latour admirateur de Delacroix, elle composera, à votre demande et en direct à la machine à écrire, un poème inspiré par vos observations et impressions mais aussi par vos émotions. Un moment ouvert à tous, petits et grands, pour (re)découvrir l’œuvre autrement et s’amuser à faire danser les mots ! Vous repartirez avec votre poème offert. Aucun niveau requis, les débutants seront les bienvenus.

Lors de cette soirée vous pourrez aussi vous initier à la gravure en suivant un atelier animé par l’artiste Réjane Gold. Peintre plasticienne, elle recycle des briques de lait pour fabriquer des plaques d’impression. Vous découvrirez la technique de la gravure en taille douce sur le thème du jardin qui consiste à dessiner en creusant des sillons à la pointe sèche sur une plaque. L’encre est ensuite déposée et passe à la presse.

Eugène Delacroix pratiquait la gravure et nous a laissé de belles planches d’étude.

À vous de jouer en famille !

Le lundi 07 juillet 2025

de 18h00 à 20h30

payant

Tarif : 14 € (plein tarif), 5 € (tarif réduit)

Réservation obligatoire sur https://ticket.louvre.fr/theme-vision/729

Informations : 01 44 41 86 50 | activites-delacroix@louvre.fr

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-07-07T21:00:00+02:00

2025-07-07T19:00:00+02:00_2025-07-07T21:30:00+02:00

fin : 2025-07-07T23:30:00+02:00

Musée national Eugène-Delacroix 6, rue de Furstemberg 75006 Paris

+33144418650 niko.melissano@louvre.fr https://www.facebook.com/MuseeEugeneDelacroix https://www.facebook.com/MuseeEugeneDelacroix

Partagez des moments créatifs et de plaisir avec vos enfants ! Lors d’une soirée d’été exceptionnelle, le musée Delacroix vous convie à découvrir plusieurs activités en famille dont l’origami sur le thème du jardin, à jouer avec les mots devant les œuvres du musée et à vous initier à la technique de la gravure en mode écolo.