Musée nouvelle exposition temporaire Musée de Préhistoire Thorigné-en-Charnie

Exposition temporaire du musée de Préhistoire

Musée de Préhistoire 650 chemin de la Roche Brault Thorigné-en-Charnie Mayenne

Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-11-13

Date(s) :

2026-02-14

L’humain face au climat de la Préhistoire à nos jours

Et si le réchauffement climatique de la planète avait débuté à la Préhistoire ?

Revenez sur ses causes et ses conséquences à la lumière de l’archéologie. Marchez dans les pas des humains de la Préhistoire qui ont dû s’adapter pour explorer le monde au gré des changements de leur environnement.

Le musée de Préhistoire propose de revenir sur les changements naturels entre les périodes glaciaires et interglaciaires, qui ont façonné le paysage, de l’échelle mondiale à la vallée de l’Erve !

Cette exposition, ouverte à tous, propose des expériences numériques et interactives accessibles aux enfants, avec de la manipulation et des activités ludiques, pour comprendre l’évolution du climat depuis 2,6 millions d’années.

Projet réalisé par le Musée de Préhistoire, en partenariat avec l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP).

Exposition incluse dans l’entrée du musée, sans supplément.

Ouverture sur les horaires du musée de Préhistoire (voir sur notre site internet selon les périodes). .

Musée de Préhistoire 650 chemin de la Roche Brault Thorigné-en-Charnie 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 90 51 30

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English :

Humans and climate from prehistory to the present day

L’événement Exposition temporaire du musée de Préhistoire Thorigné-en-Charnie a été mis à jour le 2026-01-26 par CDT53