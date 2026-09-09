Musée numérique : » Archéologie, mode d’emploi » La Fabrique du Nouveau Monde Iguerande
samedi 5 juin 2027 · La Fabrique du Nouveau Monde · Iguerande
Informations pratiques
Iguerande
Musée numérique : » Archéologie, mode d’emploi »
La Fabrique du Nouveau Monde 45 Grande rue Iguerande Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-06-05 15:00:00
fin : 2027-06-05
Date(s) :
2027-06-05
Grâce aux anecdotes et commentaires de la médiatrice culturelle, découvrez comment l’archéologie reconstitue les sociétés anciennes, des chantiers de fouilles aux musées, entre rigueur scientifique et récits passionnants.
Projection sur grand écran et sur tablettes individuelles. .
La Fabrique du Nouveau Monde 45 Grande rue Iguerande 71340 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 9 67 44 35 42 micro-folie@iguerande.fr
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English : Musée numérique : » Archéologie, mode d’emploi «
L’événement Musée numérique : » Archéologie, mode d’emploi » Iguerande a été mis à jour le 2026-09-09 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III
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