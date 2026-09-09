Informations pratiques

Iguerande

Musée numérique : » Archéologie, mode d’emploi »

La Fabrique du Nouveau Monde 45 Grande rue Iguerande Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-06-05 15:00:00

fin : 2027-06-05

Date(s) :

2027-06-05

Grâce aux anecdotes et commentaires de la médiatrice culturelle, découvrez comment l’archéologie reconstitue les sociétés anciennes, des chantiers de fouilles aux musées, entre rigueur scientifique et récits passionnants.

Projection sur grand écran et sur tablettes individuelles. .

La Fabrique du Nouveau Monde 45 Grande rue Iguerande 71340 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 9 67 44 35 42 micro-folie@iguerande.fr

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English : Musée numérique : » Archéologie, mode d’emploi «

L’événement Musée numérique : » Archéologie, mode d’emploi » Iguerande a été mis à jour le 2026-09-09 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III