Musée numérique, ateliers ludiques et casques de réalité virtuelle La Bouilloire Marckolsheim

Musée numérique, ateliers ludiques et casques de réalité virtuelle Vendredi 19 septembre, 16h30 La Bouilloire

Début : 2025-09-19T16:30:00 – 2025-09-19T18:30:00

Fin : 2025-09-19T16:30:00 – 2025-09-19T18:30:00

Venez visiter le musée numérique de la Micro-Folie autour des collections « Grand Est » et « Notre-Dame de Paris » et participer à des ateliers interactifs de 16h30 à 18h30, vendredi 19 septembre. Nous vous ouvrirons les portes du chantier de restauration de Notre-Dame de Paris, ainsi que des trésors conservés en région Grand Est.

Découvertes et émerveillement au programme !

– Musée numérique de la Micro-Folie en visite libre – Collections Grand Est et Notre-Dame de Paris;

– 7 ateliers ludiques pour découvrir ensemble et autrement le patrimoine;

– Visite de Notre-Dame de Paris et des sites UNESCO de Bourgogne Franche-Comté, en réalité virtuelle.

Entrée libre et gratuite.

La Bouilloire Impasse de l’École, 67390 Marckolsheim Marckolsheim 67390 European Collectivity of Alsace Grand Est 03 88 74 98 69 https://www.labouilloire.fr/ https://www.facebook.com/LaBouilloireMarckolsheim?fref=ts Marier tradition et modernité, s’agrandir tout en valorisant le centre-ville de Marckolsheim, jouer de la proximité avec les habitants et les écoles : tel est le pari réussi de La Bouilloire, la Maison Culturelle de Marckolsheim.

Après trois ans de travaux, l’ancienne « Madchen Schule » se découvre une nouvelle identité, enrichie par une démarche culturelle, patrimoniale et environnementale. En privilégiant les matériaux nobles, la maîtrise énergétique et la desserte piétonne, la municipalité a voulu créer un édifice résolument contemporain. La culture s’y retrouve dans tous ses états : arts plastiques, cinéma, spectacles vivants, musique, littérature…

Au plaisir de partager la culture sans modération ! Accès PMR – Parking Witz à proximité.

MJC Marckolsheim