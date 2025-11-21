Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Musée numérique Bretagne, pays rêvé Rue Louis Pasteur Scaër

Rue Louis Pasteur Micro-Folie Espace Youenn Gwernig Scaër Finistère

Début : 2025-11-21 18:30:00
fin : 2025-11-21

2025-11-21

La Bretagne dans l’art, entre la réalité d’un territoire, et l’imaginaire qu’il suscite chez les artistes.
A partir de 10 ans.
A 15h et 18h30.   .

Rue Louis Pasteur Micro-Folie Espace Youenn Gwernig Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 11 31 18 

