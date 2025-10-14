Musée numérique Collection Auvergne-Rhône-Alpes Sablé-sur-Sarthe
Musée numérique Collection Auvergne-Rhône-Alpes Sablé-sur-Sarthe mercredi 1 avril 2026.
Musée numérique Collection Auvergne-Rhône-Alpes
8 rue Carnot Sablé-sur-Sarthe Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 10:00:00
fin : 2026-04-04 18:00:00
Date(s) :
2026-04-01
A travers cette collection, découvrez un vaste pan de savoir-faire souvent méconnus qui font d’Auvergne-Rhône-Alpes une grande région textile.
Des soieries de Lyon aux dentelles du Puy-en-Velay, de la broderie d’or du Forez à la rubanerie de Saint-Etienne, des costumes de scène du CNCS de Moulins aux uniformes de résistants du musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain, cette collection, au croisement de l’art, de la technique et de l’industriel, réserve bien des surprises et bien des émerveillements. .
8 rue Carnot Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 62 50 00 micro-folie@sablesursarthe.fr
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English :
Through this collection, discover a vast array of often little-known skills that make Auvergne-Rhône-Alpes a great textile region.
L’événement Musée numérique Collection Auvergne-Rhône-Alpes Sablé-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-03-26 par CDT72
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