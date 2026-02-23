Musée numérique Collection botanique Rue Louis Pasteur Scaër

Musée numérique Collection botanique

Rue Louis Pasteur Micro Folie Espace Youenn Gwernig Scaër Finistère

Début : 2026-03-04 15:00:00

fin : 2026-03-04

Date(s) :

2026-03-04

En parallèle de l’atelier Créa’compost, la Micro-Folie propose une collection originale sur la faune et la flore.

Entrée libre et gratuite

Tout public .

Rue Louis Pasteur Micro Folie Espace Youenn Gwernig Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 11 31 18

English : Musée numérique Collection botanique

