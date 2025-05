Musée numérique Collection Grand Est – Sablé-sur-Sarthe, 7 juin 2025 10:00, Sablé-sur-Sarthe.

Créée en collaboration avec la Direction régionales des Affaires Culturelles de la région Grand Est, cette collection pluridisciplinaire témoigne de la diversité patrimoniale de la région avec un fort ancrage historique, et une dimension transfrontalière et bilingue importante. .

English :

(Re)discover the Grand Est collection in the Micro-Folie digital museum, which reflects the diversity of the region’s heritage, with strong historical roots and a significant cross-border and bilingual dimension.

German :

(Wieder-)Entdecken Sie die Sammlung Grand Est im digitalen Museum der Micro-Folie , die von der Vielfalt des Kulturerbes der Region mit einer starken historischen Verankerung und einer bedeutenden grenzüberschreitenden und zweisprachigen Dimension zeugt.

Italiano :

(Ri)scoprire la collezione del Grand Est nel museo digitale Micro-Folie, che riflette la diversità del patrimonio della regione, con forti radici storiche e un’importante dimensione transfrontaliera e bilingue.

Espanol :

(Re)descubra la colección Grand Est en el museo digital Micro-Folie, que refleja la diversidad del patrimonio de la región, con fuertes raíces históricas y una importante dimensión transfronteriza y bilingüe.

