Musée numérique Collection Grand Est Sablé-sur-Sarthe samedi 11 octobre 2025.

8 rue Carnot Sablé-sur-Sarthe Sarthe

Début : 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-10-11 18:00:00

2025-10-11

Créée en collaboration avec la Direction régionales des Affaires Culturelles de la région Grand Est

Cette collection pluridisciplinaire témoigne de la diversité patrimoniale de la région avec un fort ancrage historique, et une dimension transfrontalière et bilingue importante. .

micro-folie@sablesursarthe.fr

English :

Created in collaboration with the Direction régionale des Affaires Culturelles de la région Grand Est

German :

Erstellt in Zusammenarbeit mit der Direction régionales des Affaires Culturelles de la région Grand Est

Italiano :

Realizzato in collaborazione con la Direction régionale des Affaires Culturelles de la région Grand Est

Espanol :

Creado en colaboración con la Direction régionale des Affaires Culturelles de la région Grand Est

