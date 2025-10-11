Musée numérique Collection Grand Est Sablé-sur-Sarthe
Musée numérique Collection Grand Est
8 rue Carnot Sablé-sur-Sarthe Sarthe
Début : 2025-10-11 10:00:00
fin : 2025-10-11 18:00:00
2025-10-11
Créée en collaboration avec la Direction régionales des Affaires Culturelles de la région Grand Est
Cette collection pluridisciplinaire témoigne de la diversité patrimoniale de la région avec un fort ancrage historique, et une dimension transfrontalière et bilingue importante. .
8 rue Carnot Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 62 50 00 micro-folie@sablesursarthe.fr
English :
Created in collaboration with the Direction régionale des Affaires Culturelles de la région Grand Est
German :
Erstellt in Zusammenarbeit mit der Direction régionales des Affaires Culturelles de la région Grand Est
Italiano :
Realizzato in collaborazione con la Direction régionale des Affaires Culturelles de la région Grand Est
Espanol :
Creado en colaboración con la Direction régionale des Affaires Culturelles de la région Grand Est
