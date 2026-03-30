MUSÉE NUMÉRIQUE COLLECTION LA FÊTE DU LIVRE ET DE LA ROSE Le Boulou Le Boulou

MUSÉE NUMÉRIQUE COLLECTION LA FÊTE DU LIVRE ET DE LA ROSE

Le Boulou 61 Avenue du Gén de Gaulle Le Boulou Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-01

Entrée Libre

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Le Boulou 61 Avenue du Gén de Gaulle Le Boulou 66160 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 87 19 05 espacemaxhavart@mairie-leboulou.fr

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L’événement MUSÉE NUMÉRIQUE COLLECTION LA FÊTE DU LIVRE ET DE LA ROSE Le Boulou a été mis à jour le 2026-03-27 par CDT66