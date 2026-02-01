Musée numérique Collection Pays de la Loire Sablé-sur-Sarthe
8 rue Carnot Sablé-sur-Sarthe Sarthe
Début : 2026-02-04 10:00:00
fin : 2026-02-07 18:00:00
2026-02-04
Découvrez la toute dernière collection du musée numérique dédiée à la région Pays de la Loire !
De la Loire à la Côte d’Amour, du château des ducs de Bretagne au port de Saint-Nazaire, du clair-obscur émouvant de Georges de La Tour à l’humour de Fabrice Hyber, de la musique baroque des Arts florissants à la pièce chorégraphique d’Ambra Senatore, cette Collection régionale reflète la richesse foisonnante du patrimoine et de la création à travers le territoire ligérien. .
8 rue Carnot Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 62 50 00 micro-folie@sablesursarthe.fr
English :
Discover the digital museum’s latest collection dedicated to the Pays de la Loire region!
