Musée numérique Collection Pays de la Loire Rue Louis Pasteur Scaër

Musée numérique Collection Pays de la Loire

Rue Louis Pasteur Micro-Folie Espace Youenn Gwernig Scaër Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-14 15:00:00

fin : 2026-01-14

Date(s) :

2026-01-14

Accompagné par le médiateur de la Micro-Folie, découvrez l’histoire, les arts et le patrimoine de la région des Pays de la Loire.

Pour les adultes et les adolescents. .

Rue Louis Pasteur Micro-Folie Espace Youenn Gwernig Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 11 31 18

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Musée numérique Collection Pays de la Loire

L’événement Musée numérique Collection Pays de la Loire Scaër a été mis à jour le 2026-01-02 par OT QUIMPERLE LES RIAS