Musée numérique Collection Pays de la Loire Rue Louis Pasteur Scaër
Musée numérique Collection Pays de la Loire Rue Louis Pasteur Scaër vendredi 16 janvier 2026.
Musée numérique Collection Pays de la Loire
Rue Louis Pasteur Micro-Folie Espace Youenn Gwernig Scaër Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-16 15:00:00
fin : 2026-01-16
Date(s) :
2026-01-16
Accompagné par le médiateur de la Micro-Folie, découvrez l’histoire, les arts et le patrimoine de la région des Pays de la Loire.
Pour les adultes et les adolescents. .
Rue Louis Pasteur Micro-Folie Espace Youenn Gwernig Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 11 31 18
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Musée numérique Collection Pays de la Loire
L’événement Musée numérique Collection Pays de la Loire Scaër a été mis à jour le 2026-01-02 par OT QUIMPERLE LES RIAS