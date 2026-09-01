Musée numérique – Dans les coulisses du musée du Faouët Micro Folie Scaër

Informations pratiques

Scaër

Musée numérique – Dans les coulisses du musée du Faouët

Micro Folie 3 Rue Louis Pasteur Scaër Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 17:30:00

fin : 2026-09-16

Date(s) :

2026-09-16

Le musée du Faouët et la Micro Folie s’associent pour vous proposer un rendez-vous exceptionnel !

Bérangère Guillou, médiatrice culturelle, présentera les coulisses du musée : de la conception d’une exposition temporaire jusqu’à sa valorisation auprès des publics, avec l’exemple de l’exposition temporaire « Les sonneurs vus par les artistes en Bretagne (1800-1950) » au musée du Faouët.

Entrée libre et gratuite – pour public adolescent et adulte .

Micro Folie 3 Rue Louis Pasteur Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 11 31 18

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Musée numérique – Dans les coulisses du musée du Faouët Scaër a été mis à jour le 2026-08-31 par OT QUIMPERLE LES RIAS