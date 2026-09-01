Musée numérique – Dans les coulisses du musée du Faouët Micro Folie Scaër
mercredi 16 septembre 2026 · Micro Folie · Scaër
Informations pratiques
Scaër
Musée numérique – Dans les coulisses du musée du Faouët
Micro Folie 3 Rue Louis Pasteur Scaër Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 17:30:00
fin : 2026-09-16
Date(s) :
2026-09-16
Le musée du Faouët et la Micro Folie s’associent pour vous proposer un rendez-vous exceptionnel !
Bérangère Guillou, médiatrice culturelle, présentera les coulisses du musée : de la conception d’une exposition temporaire jusqu’à sa valorisation auprès des publics, avec l’exemple de l’exposition temporaire « Les sonneurs vus par les artistes en Bretagne (1800-1950) » au musée du Faouët.
Entrée libre et gratuite – pour public adolescent et adulte .
Micro Folie 3 Rue Louis Pasteur Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 11 31 18
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English :
L’événement Musée numérique – Dans les coulisses du musée du Faouët Scaër a été mis à jour le 2026-08-31 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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