Musée numérique » De la cuillère au festin… » La Fabrique du Nouveau Monde Iguerande
Musée numérique » De la cuillère au festin… » La Fabrique du Nouveau Monde Iguerande samedi 18 octobre 2025.
Musée numérique » De la cuillère au festin… »
La Fabrique du Nouveau Monde 45 Grande rue Iguerande Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18 15:00:00
fin : 2025-10-18 16:00:00
Date(s) :
2025-10-18
De la coupelle antique au plat en argent en passant par les cuisines et les natures mortes, entrez dans un voyage savoureux à travers les époques et les cultures.
Une immersion visuelle mêlant objets, traditions et œuvres d’art autour de l’alimentation.
Réservation conseillée Places limitées .
La Fabrique du Nouveau Monde 45 Grande rue Iguerande 71340 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 9 67 44 35 42 micro-folie@iguerande.fr
English : Musée numérique » De la cuillère au festin… »
German : Musée numérique » De la cuillère au festin… »
Italiano :
Espanol :
L’événement Musée numérique » De la cuillère au festin… » Iguerande a été mis à jour le 2025-09-04 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III