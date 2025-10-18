Musée numérique » De la cuillère au festin… » La Fabrique du Nouveau Monde Iguerande

Musée numérique » De la cuillère au festin… »

La Fabrique du Nouveau Monde 45 Grande rue Iguerande Saône-et-Loire

Gratuit

Début : 2025-10-18 15:00:00

fin : 2025-10-18 16:00:00

2025-10-18

De la coupelle antique au plat en argent en passant par les cuisines et les natures mortes, entrez dans un voyage savoureux à travers les époques et les cultures.

Une immersion visuelle mêlant objets, traditions et œuvres d’art autour de l’alimentation.

Réservation conseillée Places limitées .

La Fabrique du Nouveau Monde 45 Grande rue Iguerande 71340 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 9 67 44 35 42 micro-folie@iguerande.fr

