Musée numérique de la Microfolie des Tracols Médiathèque Saint-Vallier

Médiathèque 5 avenue Eugène Buissonnet Saint-Vallier Drôme
Début : 2026-03-20 13:00:00
fin : 2026-03-21 18:00:00
2026-03-20
Musée numérique à l’aide de tablettes, découvrez une sélection d’œuvres ayant pour thème Madame de Sévigné et le XVIIe siècle.
Médiathèque 5 avenue Eugène Buissonnet Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 32 02
Digital museum: using tablets, discover a selection of works on the theme of Madame de Sévigné and the 17th century.
L’événement Musée numérique de la Microfolie des Tracols Saint-Vallier a été mis à jour le 2025-12-27 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche