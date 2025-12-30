Musée numérique de la Microfolie Dieulefit-Montélimar Place Soljenitsyne Crest
Place Soljenitsyne Médiathèque départementale Crest Drôme
Début : 2026-03-25 10:00:00
fin : 2026-03-28 18:00:00
2026-03-25
Musée numérique qui réunit plusieurs milliers de chefs-d’œuvre provenant de musées nationaux et internationaux. Naviguez à l’aide de tablettes, parmi les œuvres du musée et découvrez une sélection ayant pour thème Madame de Sévigné et le XVIIe siècle.
Place Soljenitsyne Médiathèque départementale Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 25 60 50 mdvd-crest@ladrome.fr
English :
A digital museum featuring thousands of masterpieces from national and international museums. Use your tablets to browse through the museum’s works, and discover a selection on the theme of Madame de Sévigné and the 17th century.
