Musée numérique de la Microfolie Dieulefit-Montélimar Place Soljenitsyne Crest

Musée numérique de la Microfolie Dieulefit-Montélimar

Place Soljenitsyne Médiathèque départementale Crest Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 10:00:00

fin : 2026-03-28 18:00:00

Date(s) :

2026-03-25

Musée numérique qui réunit plusieurs milliers de chefs-d’œuvre provenant de musées nationaux et internationaux. Naviguez à l’aide de tablettes, parmi les œuvres du musée et découvrez une sélection ayant pour thème Madame de Sévigné et le XVIIe siècle.

.

Place Soljenitsyne Médiathèque départementale Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 25 60 50 mdvd-crest@ladrome.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A digital museum featuring thousands of masterpieces from national and international museums. Use your tablets to browse through the museum’s works, and discover a selection on the theme of Madame de Sévigné and the 17th century.

L’événement Musée numérique de la Microfolie Dieulefit-Montélimar Crest a été mis à jour le 2025-12-30 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme