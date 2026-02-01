Musée numérique Des fêtes et des masques MARCIAC Marciac

Musée numérique Des fêtes et des masques

Au cœur du pôle culturel et touristique des Augustins, une programmation riche et accessible à tous vous attend, mêlant patrimoine, création artistique et expériences immersives.

La Micro-Folie propose une immersion au sein d’une sélection d’œuvres d’art sur le thème de la fête et des masques, en référence au Carnaval.

C’est une invitation à explorer la richesse artistique et patrimoniale à travers des contenus variés et soigneusement sélectionnés. Grâce aux tablettes tactiles mises à disposition, les visiteurs peuvent approfondir leur visite, accéder à des informations complémentaires et vivre une expérience personnalisée. Ces découvertes sont proposées en visite accompagnée par la médiatrice culturelle.

English :

At the heart of the Augustins cultural and tourist center, a rich program of events accessible to all awaits you, combining heritage, artistic creation and immersive experiences.

The Micro-Folie invites you to immerse yourself in a selection of works of art on the theme of festivities and masks, in reference to Carnival.

It’s an invitation to explore the richness of our artistic heritage through a variety of carefully selected content. Visitors can use touch-screen tablets to explore the site in greater depth, access additional information and enjoy a personalized experience. These discoveries are offered accompanied by a cultural mediator.

