Informations pratiques

Iguerande

Musée numérique : « Des mains qui créent : odyssée des métiers d’art et d’antan »

La Fabrique du Nouveau Monde 45 Grande rue Iguerande Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-10 15:00:00

fin : 2027-04-10

Date(s) :

2027-04-10

Grâce aux anecdotes et commentaires de la médiatrice culturelle, les savoirs-faire ancestraux et les métiers oubliés seront à l’honneur, entre techniques, histoires et patrimoine à préserver. Les œuvres sélectionnées s’invitent sur grand écran et sur les tablettes individuelles pour une découverte autonome. .

La Fabrique du Nouveau Monde 45 Grande rue Iguerande 71340 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 9 67 44 35 42 micro-folie@iguerande.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Musée numérique : « Des mains qui créent : odyssée des métiers d’art et d’antan »

L’événement Musée numérique : « Des mains qui créent : odyssée des métiers d’art et d’antan » Iguerande a été mis à jour le 2026-09-09 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III