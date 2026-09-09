Musée numérique : » Des osselets aux jeux actuels » La Fabrique du Nouveau Monde Iguerande
samedi 22 mai 2027 · La Fabrique du Nouveau Monde · Iguerande
Informations pratiques
Iguerande
Musée numérique : » Des osselets aux jeux actuels »
La Fabrique du Nouveau Monde 45 Grande rue Iguerande Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-22 15:00:00
fin : 2027-05-22
Date(s) :
2027-05-22
Joueur amateur ou passionné d’histoire, cette séance est faite pour vous : une occasion ludique de découvrir des pièces inédites, au fil du temps.
Une exploration visuelle accompagnée d’anecdotes et commentaires de la médiatrice culturelle grâce à une projection sur grand écran et sur tablettes individuelles. .
La Fabrique du Nouveau Monde 45 Grande rue Iguerande 71340 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 9 67 44 35 42 micro-folie@iguerande.fr
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English : Musée numérique : » Des osselets aux jeux actuels «
L’événement Musée numérique : » Des osselets aux jeux actuels » Iguerande a été mis à jour le 2026-09-09 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III
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