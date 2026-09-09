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AGENDA · Iguerande

Musée numérique :  » Des osselets aux jeux actuels  » La Fabrique du Nouveau Monde Iguerande

samedi 22 mai 2027 · La Fabrique du Nouveau Monde · Iguerande

Informations pratiques

Début
samedi 22 mai 2027
Fin
samedi 22 mai 2027
Heure de début
15:00:00
Lieu
La Fabrique du Nouveau Monde
Adresse
45 Grande rue
Ville
71340 Iguerande
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Iguerande

Musée numérique :  » Des osselets aux jeux actuels  »

La Fabrique du Nouveau Monde 45 Grande rue Iguerande Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-22 15:00:00
fin : 2027-05-22

Date(s) :
2027-05-22

Joueur amateur ou passionné d’histoire, cette séance est faite pour vous : une occasion ludique de découvrir des pièces inédites, au fil du temps.
Une exploration visuelle accompagnée d’anecdotes et commentaires de la médiatrice culturelle grâce à une projection sur grand écran et sur tablettes individuelles.   .

La Fabrique du Nouveau Monde 45 Grande rue Iguerande 71340 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 9 67 44 35 42  micro-folie@iguerande.fr

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English : Musée numérique :  » Des osselets aux jeux actuels « 

L’événement Musée numérique :  » Des osselets aux jeux actuels  » Iguerande a été mis à jour le 2026-09-09 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III

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